"أنصار الله": تصنيع صواريخ بالستية في اليمن

أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، أن القوة الصاروخية اليمنية ستعلن قريباً تصنيع الصواريخ الباليستية، متجاوزة عائق الحصار المفروض على اليمن من قبل التحالف بقيادة السعودية.

وأوضح رئيس اللجنة الثورية، يوم أمس الأربعاء، أن هناك إنجازات صاروخية على صعيد تصنيع الباليستيات سيُـعلن عنها في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن عمليات إعداد متواصلة تقوم بها القوة الصاروخية اليمنية، وذلك وفقاً لموقع "المسيرة نت".

وقال في منشور بصفحته على موقع فيسبوك: "في زيارتنا اليوم للقوة الصاروخية انبهرنا بما يقوموا به من عمل ومن إنجاز متواصل، وقبل أن نتكلم لكم عما يعدوه سنترك الموضوع لهم ليعلن في الوقت المناسب، الذي أستطيع أن أقوله لكم إنهم سيقولون وداعا للحصار في صناعة البالستيات".