الحكومة التركية: أنقرة منزعجة من سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية على عفرين

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، أن هدف عملية إدلب القضاء على "هيئة تحرير الشام"، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملية عسكرية في عفرين حيث تسيطر وحدات حماية الشعب الكردية.

© Sputnik. Vitaliy Belousov أنقرة تطلع موسكو على تحركاتها في إدلب عبر القنوات العسكرية

وقال بوزداغ، في حوار خاص لقناة "خبر ترك" التركية: "هدف عملية إدلب منع الهجرة إلى تركيا والقضاء على تهديد "هيئة تحرير الشام" ومنع تسلل المنظمات الإرهابية إلى تركيا وإقامة مناطق خفض توتر في المدينة ومنع الممر الإرهابي".

وأضاف بوزداغ: "تركيا منزعجة من سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية على عفرين، ومن السابق لأوانه الحديث عن عملية عسكرية في عفرين".