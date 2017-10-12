© REUTERS/ ARI JALAL حكومة كردستان تعلن استعدادها للحوار مع بغداد بشأن المراكز الحدودية ومطارات الإقليم

قطعت سلطات كردستان، اليوم الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول، الطريق الواصل بين الإقليم والموصل، لمنع وقوع أي هجمات ضد الإقليم.

وقال قائد في قوات البشمركة إن القوات الكردية قطعت الطريق الواصل بين إقليم كردستان والموصل، وذلك في مسعى لمنع حصول هجمات محتملة.

وقال مسؤول محور الخازر في قوات البيشمركة، عارف طيفور لموقع قناة "رووداو" الكردية:

"تم قطع الطريق الواصل بين إقليم كردستان والموصل، لمنع وقوع أي هجمات على إقليم كردستان".

وكان مصادر عديدة داخل الإقليم قد أشارت إلى أن القوات الاتحادية تحشد قوات ضخمة، من أجل السيطرة على كركوك المتنازع عليها.

وأعلن في وقت سابق الإقليم قبوله الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد، بشأن تسليم المطارات والمنافذ الحدودية.