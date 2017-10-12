التوقيع في القاهرة على وقف إطلاق نار جنوب دمشق

أعلنت الفصائل السورية، اليوم الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول، عن توصلها إلى اتفاق في القاهرة لوقف إطلاق النار في جنوب العاصمة السورية دمشق

وقال قائد "جيش الإسلام"، أحد الموقعين على الاتفاق إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأشار في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية، إلى أن الاتفاق تم توقيعه في مقر المخابرات المصرية في القاهرة اليوم.

وقال قائد "جيش الإسلام": "الاتفاق مبدئي وسنرجع بعد أيام لاستكمال هذا الاتفاق، ونشكر القيادة المصرية".

وتابع قائلا:

"الاتفاق ينص على استمرار فتح المعابر في جنوب العاصمة دمشق لدخول المساعدات الإنسانية ورفض التهجير القسري".

ووقع الاتفاق من جانب فصائل كل من "جيش الإسلام" و"جيش الأبابيل" و"أكناف بيت المقدس" برعاية مصرية وضمانة روسية.