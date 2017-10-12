خبر محزن للسيدات السعوديات من إدارة "المرور"

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، عن الخيارات التي سوف يتم اتخاذها بحق المرأة السعودية التي يتم ضبطها خلف مقود السيارة قبل الفترة المقررة للسماح لقيادة النساء بالمملكة.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE خبر سار للسعوديات بعد 13 يوما

وقال الربيعان: "المرأة التي سيتم ضبطها تقود مركبة حتى وإن امتلكت رخصة قيادة دولية أو رخصة صادرة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، تعد مخالفة للأنظمة والتعليمات، ويقع عليها مخالفة قيادة مركبة دون حمل رخصة وهذا إجراء أولي".

وأشار إلى إمكانية سحب المركبة أيضا وإيداعها الحجز، وكذلك استدعاء ولي أمر قائدة السيارة، مشددا على أن الإدارة لن تتساهل مع من توثق مخالفتها بالفيديو وتبثها.

وصدر الأمر السامي الملكي باعتماد إصدار رخص قيادة للذكور والإناث في المملكة، على حد سواء، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة المتحفظة، منذ تأسيسها قبل 87 عاماً.

وجاء في الأمر السامي السعودي: "اعتماد إصدار رخص قيادة للذكور والإناث على حد سواء… ونشير إلى الإيجابيات المتوخاة من السماح للمرأة بالقيادة، مع مراعاة الضوابط".