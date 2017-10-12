مسؤول قطري يبكي على الهواء بسبب أزمة المقاطعة (فيديو)

انهمرت دموع مسؤول اقتصادي قطري على الهواء مباشرة، خلال لقاء تلفزيوني، متأثرًا بما يمرّ به الاقتصاد من أوقات عصيبة بسبب الأزمة الخليجية التي تعاني منها بلاده.

© AP Photo/ Kin Cheung, File رد حاسم من قطر على أنباء سحب تنظيم كأس العالم 2022

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة القابضة، جابر بن هجاج الشهواني، إنه يتمنى من المستثمرين أن "يحسوا بقطر"، ثم أجهش بالبكاء، قبل أن ينهي المذيع اللقاء.

وتظهر تصريحات الشهواني، مدى التأثير الذي لحق بالاقتصاد القطري، بسبب إجراءات المقاطعة ضد الدوحة، التي اتخذت من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وأوقفت حركة النقل من وإلى قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد اتهام الدوحة بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة وقالت إنها افتراءات.

#فيديو..



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مسؤول قطري يبكي مُتأثراً بسبب المشاكل الاقتصادية وهروب المستثمرين من بلاده نتيجة سياسة #تنظيم_الحمدين و #تميم الداعمة للإرهاب. pic.twitter.com/LFkvQ54Cmo — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 12, 2017

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