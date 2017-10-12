مسؤول قطري يبكي على الهواء بسبب أزمة المقاطعة (فيديو)

وتظهر تصريحات الشهواني، مدى التأثير الذي لحق بالاقتصاد القطري، بسبب إجراءات المقاطعة ضد الدوحة، التي اتخذت من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وأوقفت حركة النقل من وإلى قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد اتهام الدوحة بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة وقالت إنها افتراءات.
#فيديو..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 12, 2017
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مسؤول قطري يبكي مُتأثراً بسبب المشاكل الاقتصادية وهروب المستثمرين من بلاده نتيجة سياسة #تنظيم_الحمدين و #تميم الداعمة للإرهاب. pic.twitter.com/LFkvQ54Cmo
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