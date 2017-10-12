فتح وحماس توقعان اتفاق المصالحة في القاهرة

وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، اليوم الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول، اتفاق المصالحة بينهما في العاصمة المصرية القاهرة.

© REUTERS/ Suhaib Salem إسماعيل هنية يعلن عن اتفاق بين فتح وحماس برعاية مصرية

وأظهر تسجيل فيديو توقيع رئيسي وفدي "فتح" و"حماس" للاتفاق بحضور رئيس المخابرات المصرية، والتقاطهما الصور التذكارية.

واتفقت الحركتان على عقد اجتماع شامل للفصائل الفلسطينية "كافة"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في القاهرة، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

© Sputnik. cairo نص اتفاق المصالحة الفلسطينية

كما اتفقت فتح وحماس على حزمة من الإجراءات، لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في غزة.

© Sputnik. cairo اتفاق المصلحة الفلسطينية

كما اتفقتا على تسليم معبر رفح الحدودي في غزة إلى حكومة الوفاق، حيث ستكون تحت إدارة الحرس الرئاسي للرئيس، محمود عباس.

وأوضح البيان أن "حماس" و"فتح" اتفقتا على نقل السيطرة الإدارية على غزة لحكومة الوفاق الوطني في موعد غايته أول ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب بيان صادر عن وزير المخابرات المصرية خالد فوزي اليوم الخميس، فقال إن "مصر توجه الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة في عام 2011 وذلك يوم 21 نوفمبر 2017 في القاهرة".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية أنه أكد لمصر الاستعداد التام للتطبيق الأمين، لما تم الاتفاق عليه بين حركتي حماس وفتح بالقاهرة.

ورحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالإنجاز الذي تحقق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

يتبع…