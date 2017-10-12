تسجيل
02:12 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    السعودية وإيران

    المحلل السياسي نضال السبع: مصالحة قريبة بين السعودية وإيران برعاية روسية

    YouTube.com
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    1147730

    وصف المحلل السياسي نضال السبع، إعلان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، استعداد بلاده للعب دور الوسيط بين السعودية وإيران، بأنه بمثابة ترجمة للزيارة الناجحة التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو.

    علم السعودية
    © Sputnik. Bilal Hussein)
    بيان من السفارة السعودية في القاهرة
    وقال السبع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن الجهد الروسي بدأ مع وصول الملك سلمان لموسكو، ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي 5 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما عرض على ضيفه السعودي فكرة التوسط مع إيران، وأبدى استعداد موسكو لاستضافة الحوار السعودي الإيراني، وحل مشاكل المنطقة وخاصة في اليمن وسوريا.

    وأضاف:

    أبدى الملك سلمان اهتمامه بالعرض الروسي، لحرصه على تجنيب المنطقة ويلات حرب، وفي اليوم التالي خرج على الإعلام بعد لقائه برئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، ليعلن أنه بحث مع الرئيس بوتين فرص تحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، وأن أزمات اليمن وسوريا، تتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

    وتابع، البعض اعتبر أن حديث الملك سلمان في إطار الحديث العام، ولم يدرك كثيرون أن الملك بحديثه كان يرسم الخطوط العريضة للحل من اليمن إلى سوريا، وأن ما جاء بكلمته، كان ردا على عرض روسي تقدم به الرئيس بوتين خلال اجتماعهما، حيث أطلق بوتين فكرة المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر الآن، وساهم بترتيب عودة الرئيس سعد الحريري للبنان، ووجد أن الفرصة مواتية للعب دور الوسيط  بين السعودية وإيران، والبحث في معادلة ذهبية تنهي الحرب في سوريا واليمن.

    وأردف أن بوتين المتحالف عسكريا مع إيران، ويخوض معها في سوريا حربا ضد "داعش" و"جبهة النصرة"، وجد قواسم مشتركة تجمعه مع السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لم يطرح صفقة القرن على الملك سلمان إلا بعد إدراكه أن الولايات المتحدة تستنزف الجميع في اليمن وسوريا، وأن ترامب لا يبحث عن حل سياسي، خاصة أنه المورد الرئيس للأسلحة، كما أن إيران تخوض صراعا مريرا مع السعودية وحلفائها، ولديها خسائر مادية وبشرية.

    ولفت إلى أن عرض الرئيس بوتين للملك سلمان لم يتوقف عند السعوديين، بل إن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اجتمع في اليوم التالي، أي نهار الجمعة 6 أكتوبر/ تشرين الأول، مع السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي، ووضعه في أجواء المبادرة الروسية، والذي بدوره نقل العرض الروسي إلى قيادته في طهران.

    واختتم المحلل السياسي نضال السبع، حديثه بالتأكيد على أن بوتين نجح في الحصول على موافقة الطرفين، على اعتماد مبدأ الحوار، وأن هناك أجواء إيجابية تلقاها الجانب الروسي، وما كان نائب الوزير ميخائيل بغدانوف أن يعلن رغبة موسكو بالتوسط، إلا بعد حُصوله على ضوء أخضر من بوتين، الذي وَجد قبولا مبدئيا لمثل هذا التحرك من الملك سلمان والقيادة الإيرانية. 

    انظر أيضا:

    بالأرقام... حقائق مذهلة عن المرأة السعودية
    خادمة هندية تستغيث من تعذيبها في السعودية (فيديو)
    تفاصيل جديدة عن قضية فساد لمسؤولين رياضيين في السعودية (فيديو)‎
    السعودية...عريس يترك حفل زفافه بسبب رغبة العروس في قيادة السيارة
    رئيس تحرير "الحياة" السعودية: الغرب فشل في تقييم الواقع السعودي
    بيان من السفارة السعودية في القاهرة
    السعودية تحدد موعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء
    الكلمات الدلالية:
    قوانين دولية, وساطة, مصالحة, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, السعودية, إيران, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المصممة السورية منال عجاج تقف وسط عارضي أزياء يرتدون زي الجيش السوري، في نهاية عرض للأزياء إلهة الياسمين في بيروت، لبنان 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    "إلهة الياسمين" السورية... عرض أزياء أسطوري في بيروت
    الأراضي السعودية تحت حماية إس-400 الروسية
    الأراضي السعودية تحت حماية "إس-400" الروسية
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك