مسؤول إسرائيلي: اتفاق المصالحة الفلسطيني يجب أن يعترف بدولتنا

قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن أي اتفاق للمصالحة الفلسطينية يجب أن يلتزم بالاتفاقات الدولية والبنود التي وضعتها اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل وتخلي حركة "حماس" عن سلاحها.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH فتح وحماس توقعان اتفاق المصالحة في القاهرة

ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله:

إسرائيل ستتابع التطورات على الأرض وتتصرف بناء على ذلك.

في سياق متصل، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، اليوم الخميس، اتفاق المصالحة بينهما في العاصمة المصرية القاهرة، وأظهر تسجيل فيديو توقيع رئيسي وفدي "فتح" و"حماس" للاتفاق بحضور رئيس المخابرات المصرية، والتقاطهما صورا تذكارية.

واتفقت الحركتان على عقد اجتماع شامل للفصائل الفلسطينية "كافة"، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في القاهرة، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، كما اتفقت "فتح" و"حماس" على حزمة من الإجراءات، لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في غزة.

كما اتفقتا على تسليم معبر "رفح" الحدودي في غزة إلى حكومة الوفاق، حيث سيكون تحت إدارة الحرس الرئاسي للرئيس محمود عباس، وأوضح البيان أن "حماس" و"فتح" اتفقتا على نقل السيطرة الإدارية على غزة لحكومة الوفاق الوطني في موعد غايته أول ديسمبر/ كانون الأول.