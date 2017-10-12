تسجيل
02:12 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    القوات الأمريكية في سوريا

    هكذا تسير المعادلة في سوريا منذ إنشاء التحالف لمحاربة "صديقه داعش"

    © REUTERS/ RODI SAID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 37130

    مرت ثلاث سنوات على إنشاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بزعم محاربة الإرهاب في سوريا والعراق، وفي ظل الظروف في سوريا وثبوت مساعدة القوات الأمريكية لعناصر التنظيم الإرهابي، لابد من الحديث عن تطلعات واشنطن في المنطقة وسوريا خصوصا بعد الفشل الذريع هناك.

    تنظيم داعش
    © Sputnik. Dmitriy Vinogradov
    جنرال تركي يكشف أصول زعماء "داعش" وانتماءاتهم
    تحدث عن هذا الموضوع أمين سر مجلس الشعب السوري، خالد العبود، لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، قائلا إنه لابد من فهم أسباب إقامة التحالف أولا، هل هو من أجل مواجهة الإرهاب و"داعش" في المنطقة كما قدم في الإعلام هذا الطرح؟

    وأشار العبود إلى أن الولايات المتحدة قادت تحالفا ليس من أجل محاربة الإرهاب ولكن من أجل الاستثمار فيه، وهذا واضح من خلال مجريات الواقع، ونجحت في هذا الاستثمار في وقت ما، لكن الأهداف الأساسية التي وضعتها، عادت وانقلبت عليها، خاصة عندما تقدم التحالف الآخر وهزم تنظيم "داعش"، وأسقط هذه الأداة للولايات المتحدة إن كان في العراق وسوريا.

    وقال العبود:

    هناك مجموعة من العناوين التي تدلل وتجيب بدقة على تطلعات واشنطن في سوريا مثلا، فهو ذهب تحت عنوان إعلامي وهو "محاربة داعش"، لكن في اللحظة التي وجد نفسه فيها أنه غير قادر على تشكيل معادلة حضور له يمكن أن تأتي بالأهداف التي قاد هذا التحالف من أجلها، ذهب للاشتباك بملفات جديدة، فاشتبك مع إيران لجهة الاتفاق النووي، هذا يعني أن الولايات المتحدة "تودع هذا الحضور لجهة هذا التحالف وهي الآن في مكان البحث عن ملفات اشتباك جديدة في السياسة"، ما يعني فشل واشنطن في استثمار أو مكافحة الإرهاب، فذهب ليبحث ملفات اشتباك أخرى إقليمية مع الروسي أو الإيراني.

    ونوه أن أمريكا لا تحاول محاربة "داعش"، وفي بعض الزوايا تحاول حماية التنظيم، لأنه حتى في الزوايا الضيقة تحاول الاستثمار في هذا الحضور الإرهابي، وهذا يجعلنا نتساءل طالما أن هناك ما يقرب من حوالي 400 داعشي في الرقة، لماذا لا تحرر الرقة في لحظة من اللحظات من "داعش" عندما قالت إنها ذاهبة لتحرير الرقة؟ ولماذا لا تدعم أدواتها في الميدان —قوات سوريا الديمقراطية- للقضاء على تلك العناصر؟

    وأشار أمين سر مجلس الشعب السوري، أن الحضور السياسي وحتى العسكري للولايات المتحدة الأمريكية، رافق ظهور "داعش"، لكن غياب "داعش" وتدميره، يقابله تراجع الحضور العسكري والسياسي للولايات المتحدة، فإذا تقدم الجيش العربي السوري يعني تراجع "داعش"، في حين أن اللحظة التي يتراجع فيها "داعش" يتراجع فيها الأمريكي، هكذا تسير المعادلة.

    انظر أيضا:

    محلل جزائري: روسيا تعمل على منع "داعش" من الفرار إلى ليبيا
    فيديو: رجم قناصي "داعش" بصواريخ "غراد"
    هذا ما فعلته الطائرات الأمريكية بـ"عروس داعش"
    "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات دمشق الانتحارية
    جنرال تركي يكشف أصول زعماء "داعش" وانتماءاتهم
    العبادي: هذا العام سيشهد نهاية "داعش" في العراق
    الكلمات الدلالية:
    معادلة, استثمارات, إنشاء التحالف, التحالف الدولي, الجيش الأمريكي, داعش, خالد العبود, طهران, أمريكا, إيران, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المصممة السورية منال عجاج تقف وسط عارضي أزياء يرتدون زي الجيش السوري، في نهاية عرض للأزياء إلهة الياسمين في بيروت، لبنان 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    "إلهة الياسمين" السورية... عرض أزياء أسطوري في بيروت
    الأراضي السعودية تحت حماية إس-400 الروسية
    الأراضي السعودية تحت حماية "إس-400" الروسية
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك