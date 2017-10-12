العراق...طائرات حربية تلقي آلاف المنشورات تدعو فيها "داعش" إلى الاستسلام أو الموت

أعلنت خلية الإعلام الحربي، يوم الأربعاء، عن إلقاء طائرات القوات الجوية العراقية آلاف المنشورات على نينوى وعكاشات والحويجة وتلعفر، تدعو من خلالها تنظيم داعش الإرهابي إلى الاستسلام أو الموت، وتوجه تعليمات للمواطنين وتحثهم على توخي الحذر.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان: "ألقت قبل قليل طائرات القوة الجوية آلآلاف من المنشورات المهمة على مناطق القائم وراوة وتتضمن هذه المنشورات الإشارة إلى الإذاعة الراديوية الموجهه لهم لتقديم الإرشادات والتوصيات للمواطنين وتوجيه إنذار نهائي لعناصر داعش بالاستسلام أو الموت على أيادي ابطال القوات العراقية وتوجيهات للأهالي تعلمهم بأن ساعة خلاصهم باتت قريبة بعد تحرير نينوى وعكاشات والحويجة وتلعفر بوقت قياسي".

وأضاف البيان، "أهلنا في القائم المدينة العراقية الأصيلة، قواتكم الأمنية حسمت الموقف وحررت كل مناطق العراق التي تجرأ الدواعش على تدنيسها يوماً في غفلة من الزمن إنها الآن قادمة لتحريركم".

ودعا البيان المواطنين إلى توخي الحذر قائلاً، "كونوا قريبين منها بعيدين عن أماكن العدو. سلامتكم عراقيون نجباء تهمنا وكل أبناء العراق. هذا هو يومكم، انصحوا كل عراقي حمل السلاح بوجه الدولة من أبنائكم وأقاربكم أن يرميه فوراً ويلجأ الى أي بيت في القائم يرفع على سطحه علما أبيضا حال دخول قوات التحرير".