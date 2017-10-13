الدفاع الروسية تعلن تحرير أكثر من 92 % من الأراضي السورية من سيطرة "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن تحرير أكثر من 92 بالمئة من الأراضي السورية من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي

موسكو — سبوتنيك. وأشارت المعطيات التي تم نشرها في صحيفة "زفيزدا" الرسمية التابعة لوزارة الدفاع، إلى تحرير 92 بالمئة من الأراضي من قبضة "داعش"، بالإضافة إلى قيام الطائرات الروسية بـ 517 طلعة خلال أسبوع وتدميرها أكثر من 1260 موقعا تابعا للتنظيمات الإرهابية.

يذكر، أن العملية العسكرية للقوات الجوية الفضائية الروسية ضد الجماعات الإرهابية في سوريا، بدأت في 30 أيلول/سبتمبر عام 2015، وذلك بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد.