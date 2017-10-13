مركز المصالحة الروسي يقدم مساعدات إنسانية للاجئين في مدينة الرستن بريف حمص

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الجمعة، عن تقديم مساعدات إنسانية إلى سكان مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة.

© Sputnik. Ramil Sitdikov منطقة خفض تصعيد جديدة شمال حمص تضم الرستن وتلبيسة

موسكو-سبوتنيك.وقال ممثل المركز أليكسي سيرغيف: "هذه المرة تم تقديم للاجئين حوالي 400 طرد من المواد الغذائية، يتكون من الطحين والسكر والأرز واللحوم المعلبة".

وأشار ممثل المركز إلى أنه تم تقديم مساعدات إنسانية إلى 1500 للاجئا معظمهم من سكان مدينة الرستن السورية.

هذا وقدم الأطباء الروس مساعدات طبية إلى السكان واللاجئين حيث يعاني معظمهم من تلبك معوي، كما يعاني الكثر منهم من أمراض مزمنة بسب الحصار، مع نقص تام في الرعاية الطبية.

وقال أطباء المركز: " المرضى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات، وكذلك اضطرابات في الجهاز الهضمي، نحن نقدم المساعدة الطبية بشكل كامل..".

وتم التوصل مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق لضم شمال مدينة حمص الى مناطق تخفيف التوتر في سوريا وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لمناطق تخفيف التوتر

مع حقها بالرد الحازم على أي خرق من المجموعات الإرهابية المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية.