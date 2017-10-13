هذا ما قاله الملك سلمان للرئيس الفلسطيني بعد اتفاق المصالحة بين "فتح" و"حماس"

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان، إن اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه، الخميس، بين حركتي "فتح" و"حماس"، "أثلج صدور العرب والمسلمين"، مشددا على أهمية الوحدة بين الفلسطينيين.
وأكد سلمان "أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها".
كما أشاد العاهل السعودي، بجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومة بلاده في الوصول لهذا الإنجاز.
من جانبه أعرب عباس، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، وعبر عن تقديره للدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من حكومة المملكة.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"، الخميس، اتفاق المصالحة في القاهرة، والذي نص على "تمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة".
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