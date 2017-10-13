هذا ما قاله الملك سلمان للرئيس الفلسطيني بعد اتفاق المصالحة بين "فتح" و"حماس"

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس، اتصال هاتفي من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية، القاهرة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان، إن اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه، الخميس، بين حركتي "فتح" و"حماس"، "أثلج صدور العرب والمسلمين"، مشددا على أهمية الوحدة بين الفلسطينيين.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH فتح وحماس توقعان اتفاق المصالحة في القاهرة

وقالت الوكالة، إن "خادم الحرمين الشريفين، هنأ الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال على هذا الاتفاق الذي أثلج صدور العرب والمسلمين".

وأكد سلمان "أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها".

كما أشاد العاهل السعودي، بجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومة بلاده في الوصول لهذا الإنجاز.

من جانبه أعرب عباس، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، وعبر عن تقديره للدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من حكومة المملكة.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"، الخميس، اتفاق المصالحة في القاهرة، والذي نص على "تمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة".