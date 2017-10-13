العبادي يوجه بإيقاف دخول القوات الاتحادية إلى كركوك لمدة 48 ساعة

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدرالعبادي، اليوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول، بإيقاف دخول القوات الاتحادية إلى كركوك لمدة 48 ساعة بعد أن أنزلت قوات البيشمركة الأعلام الكردية وأخلت ثكناتها في قريتي تازة والبشرية.

© AP Photo/ Khalid Mohammed العبادي: لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا أو نخوض حربا ضد مواطنينا الكرد

وكانت الحكومة العراقية قد ردت، مساء الأربعاء الماضي، بقوة على تصريحات إقليم كردستان، بشأن شن هجوم كبير على القوات الكردية في المناطق المتنازع عليها دستوريا بين الطرفين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" أن تصريحات من هذا النوع صارت محاولة لإثارة المخاوف والهلع والخوف والهواجس بهذه الطريقة، وربما حتى بث الفرقة بين العراقيين بالحديث عن تصعيد عسكري وعمليات حربية