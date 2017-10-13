القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية جنوبي كركوك

أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية، اليوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول، لاستعادة محافظة كركوك، حسبما ذكرت وكالة أنباء (أ ف ب).

© Sputnik. Hikmet Durgun البيشمركة تكشف لـ"سبوتنيك" الحقيقة الكاملة للصراع العسكري مع القوات العراقية

بغداد — سبوتنيك. كشف مصدر أمني عراقي عن دخول قوات الشرطة الاتحادية لناحية تازة التي تبعد 3 كم عن مركز محافظة كركوك، وقال المصدر:

قام لواء من الشرطة الاتحادية بمباغتة مقر لواء فوج للبشمركة في ناحية تازة.

على صعيد متصل، أشار المصدر إلى أن فوج من الحشد الشعبي التابع لمنظمة بدر تمكن من الدخول إلى قضاء طوز خورماتو بعد أن أخلت قوات البشمركة مقراتها هناك وانسحبت.

وذكر تلفزيون رووداو الكردي نقلا عن نائب رئيس إقليم كردستان العراق كوسرت رسول أنه يجري نشر عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة في منطقة كركوك للتصدي "لتهديدات" محتملة من القوات العراقية.

وأكد رسول أن عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة وقوات الأمن متمركزون بالفعل في كركوك وحولها، كما تم نشر ما لا يقل عن ستة آلاف آخرين من أفراد البشمركة منذ مساء الخميس للتصدي لتهديد القوات العراقية.