الظهور الأول لمحمد بن نايف بعد إعفائه (صورة)

نشر صحفيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف مع أحد أحفاده في مطار الرياض.

بحسب الصحفيين، عاد محمد بن نايف، يوم الخميس، إلى الرياض قادما من جدة "بشكل مفاجىء".

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لمحمد بعد إعفائه من منصبه في يونيو/حزيران الماضي.

وظهر الأمير السعودي بصحبة أحد أحفاده أمام طائرة تعود للعائلة الملكية، وعدد من الأشخاص بالزي الرسمي.

يذكر بأن محمد بن نايف أعفي من منصبه قبل أربعة أشهر، بمرسوم ملكي صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.