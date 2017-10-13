مقتل 6 جنود مصريين في هجوم مسلح شمال سيناء

قتل ستة من عناصر القوات المسلحة المصرية في هجوم مسلح استهدف نقطة ارتكاز أمني في مدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء.

© Sputnik. Mohammed Ebaid الجيش المصري يحبط عملية "انتحارية" في شمال سيناء

القاهرة-سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل ظهر اليوم الجمعة:

إن "عناصر إرهابية مسلحة قامت بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بمدينة العريش مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية واشتبكت قواتنا معها على الفور، ونتيجة تأثير نيران قواتنا لاذت العناصر الإرهابية بالفرار حاملة عدد من القتلى والمصابين منهم".

وأضاف الرفاعي: "نتج عن الحادث استشهاد ستة أفراد من قواتنا المسلحة، وجاري تمشيط منطقة الحادث وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة".