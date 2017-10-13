البيشمركة: نطالب الحكومة العراقية بالحوار لإنهاء الأزمة

أعلنت القيادة العامة لقوات البيشمركة، اليوم الجمعة، في بيان لها حول تحركات الحشد الشعبي والقوات العراقية وقالت "نحن لسنا مع الحرب واراقة الدماء، ولكننا لن نسمح لأي طرف أن يعتدي علينا".

وأضاف البيان، "تقدمت قوات الحشد الشعبي وبعض القوات العراقية الليلة الماضية من مواقع تمركز قوات البيشمركة، وخصوصاً في الاماكن المحيطة بكركوك".

وذكرت البيشمركة أن الرأي العام والمجتمع الدولي يجب ان يكون على علم بهذه التطورات ويحذر من وقوع كارثة كبيرة، وأضاف البيان ان البيشمركة ضد الاقتتال واراقة الدماء، وتدعو مجدداً الى حل المشاكل السياسية عن طريق الحوار، واننا لن تقبل لهجة التهديد والوعيد من احد، وهي جاهزة ومستعدة للدفاع عن الشعب الكردستاني.

وفي سياق أخر، دعت القيادة العامة لقوات البيشمركة الى الجهوزية التامة لحماية ارض وشعب كردستان من اي اعتداء.