صحيفة: خطة أمريكية جديدة للمنطقة

كشفت صحيفة "السياسية" الكويتية خلال مقابلة أجرتها مع نائب سابق في البرلمان اللبناني، فارس سعيد، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسم خطة جديدة للمنطقة .

وتأتي هذه التحليلات الجديدة بعد التهديدات والرسائل الإسرائيلية الأخيرة لـ "حزب الله" والجيش اللبناني، بالتزامن مع التصعيد الأمريكي الأخير ضد إيران من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى، حيث رفعت الولايات المتحدة سقف تهديداتها لـ"حزب الله" الذي اعتبرته تنظيما إرهابيا قادرا على القيام بأعمال تخريبية وإرهابية في الولايات المتحدة.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا بتخصيص جائزة مالية بقيمة 12 مليون دولار أميركي، لكل من يقدم معلومات عن مكان وجود القياديين في الحزب فؤاد شكر وطلال حمية، المتهمين بمسؤوليتهما عن تفجيري السفارة الأميركية في عين المريسة ومقر قيادة المارينز قرب مطار بيروت العام 1983.

وأشار سعيد خلال لقائه مع الصحيفة، أن التهديدات الأخيرة من قبل إسرائيل للبنان تأتي في سياق خطة جديدة للولايات المتحدة لمحاصرة المنطقة، ويمكن دفعها إلى الحرب والمواجهة مع إسرائيل للضغط على "حزب الله".