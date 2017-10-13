مستشار الديوان الملكي السعودي: قادة قطر سيصلبون في هذه الحالة

صرح سعود القحطاني، المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة 13 أكتوبر/ تشرين الأول، بأنه سيتم صلب قادة قطر حال تجاوزهم الخطوط الحمراء بارتكاب جريمة حرب ضد شعبهم.

وقصد القحطاني بتصريحه ذلك الرد على ما قاله أكاديمي قطري في مقابلة تلفزيونية لمَّح فيها بإمكانية استخدام السلاح الكيماوي ضد أي احتجاج قبلي.

وقال "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر":

هذا تهديد ممن لايقدر عليه؛ فشعب قطر في عيون أشقائه ويعلم #تنظيم_الحمدين أنه حال أي جريمة حرب ضد أهلنا في قطر فسيتم صلبهم من الكبار بالصفاة. — سعود القحطاني (@saudq1978) October 13, 2017

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هذا تهديد صادر ممن لا يقدر عليه، فشعب قطر في عيون أشقائه، ويعلم "تنظيم الحمدين" أنه في حال أي جريمة حرب ضد أهلنا في قطر سيتم صلبهم من الكبار بالصفاة.

يشار إلى أن القحطاني دوّن عددا من التغريدات ردا على تصريحات تلفزيونية لأستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، محمد المسفر أثار فيها الجدل يوم الاثنين الماضي، عندما ظهر في حوار على تلفزيون قطر الحكومي، متحدثاً عن قدرة السلاح الحديث، وبينه السلاح الكيماوي، في سحق تجمعات قبلية تصل لـ 200 ألف شخص.