الجيش السوري يحكم سيطرته على مناطق وأحياء في مدينة دير الزور

سيطر الجيش السوري على عدة مناطق وأحياء في مدينة دير الزور شرقي البلاد، بعد أن قضى على آخر تجمعات لتنظيم "داعش" هناك.

القاهرة-سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، ظهر اليوم الجمعة، إن "وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت سيطرتها على قرية حطلة ودوار الحلبية في منطقة الصالحية عند المدخل الشمالي لمدينة دير الزور،

وعلى حيي البلعوم والمديحي في مدينة الميادين بعد القضاء هناك على آخر تجمعات إرهابيي "داعش".

يذكر بأن وحدات من الجيش العربي السوري مزيدا من التقدم على محور مدينة الميادين خلال عملياتها العسكرية في ملاحقة تنظيم "داعش" الإرهابي واجتثاثه من ديرالزور، في وقت سابق.

بالإضافة لسيطرت وحدات الجيش على عدد من النقاط الاستراتيجية شرق نهر الفرات ومحيط مدينة الميادين وحققت تقدما ملحوظا بسيطرتها على نقاط مهمة باتجاه جسر السياسية.