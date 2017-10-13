صحيفة: أمريكا تمنح لبنان هبة عسكرية منتهية الصلاحية

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن الجيش اللبناني تسلم من الأردن هبة عسكرية أمريكية ضمت عربات وناقلات جند ومدافع ودبابات عسكرية أمريكية من نوع " أم-60" .

© AP Photo/ Hussein Malla, File الجيش اللبناني يتسلم طائرتين من الولايات المتحدة

وأشارت المصادر للصحيفة أن الأردن كان بصدد التخلص من الدبابات الأمريكية القديمة غير الصالحة للاستهلاك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الأردن نقلها وتسليمها للبنان، الذي ستكلفه الكثير لإجراء إصلاحات تسمح للجيش اللبناني باستخدامها. ونقلت مصادر مقربة من القيادة العسكرية أن القيادة العسكرية اللبنانية تحاول إيجاد اعتمادات تغطي عملية إعداد هذه الدبابات.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث قامت الولايات المتحدة بتسليم الجيش اللبناني مساعدات عسكرية كانت غير مؤهلة للاستخدام وبحاجة لصيانة كاملة ومكلفة.

وكان الجيش اللبناني قد تسلم قبل أيام طائرتي "سوبر توكانو" هبة من الأمريكيين. وهذه الطائرات هي نسخة مطوّرة من طائرة "توكانو" البرازيلية، التي تُستخدم في دوريات حرس الحدود وملاحقة المهربين.