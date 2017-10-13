الدفاع الروسية: تصفية 31 قياديا من التشكيلات المسلحة في سوريا في أكتوبر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تصفية 31 قياديا من التشكيلات المسلحة في سوريا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

© AP Photo/ Hassan Ammar الدفاع الروسية تعلن تحرير أكثر من 92 % من الأراضي السورية من سيطرة "داعش"

صرح رئيس دائرة العمليات العامة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، للصحفيين أنه "تم تركيز الاهتمام على تصفية قادة التشكيلات المسلحة. فمنذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري تمت تصفية 31 منهم. وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر أصيب زعيم "جبهة النصرة"، أبو محمد الجولاني بجروح بليغة".

وأضاف رودسكوي أن توسيع رأس الجسر شرق الفرات والتقدم باتجاه الشمال والجنوب أصبح كل هذا ممكنا بفضل تدمير قصف العدو المكثف، بالدرجة الأولى من الطيران الذي ارتفعت كثافة استخدامه بمرة ونصف. ففي الأسبوع الماضي، في دير الزور وحدها، قامت طائرات القوات الفضائية الجوية الروسية بـ383 طلعة قتالية، وتم تدمير 993 هدفا لإرهابيي "داعش".

وأشار رودسكوي إلى أن 14 ألف و800 كلم مربع مازالت حتى اليوم تحت سيطرة "داعش"، أي أقل من 8% من أراضي سوريا". وأضاف أن مهندسي الألغام الروس أزالوا حتى اليوم الألغام عن 838 مبنى ونظفوا 87 كلم من الطرق في سوريا إضافة إلى 299 هكتارا و24 ألف لغم.