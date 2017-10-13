محلل فلسطيني: زيارة سلمان لموسكو ساهمت في حل النزاع الفلسطيني

حول تبلور الدور السعودي في المنطقة وبروزه في حل أزماتها، قال المحلل السياسي، نضال السبع، "إن زيارة الملك سلمان لموسكو كان لها أعظم الأثر في حل النزاع بين القوى الفلسطينية السياسية".

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy بعد السعودية...فعالية دولية ضخمة باسم ملك البحرين في موسكو

وأضاف السبع، خلال حواره في حلقة الجمعة من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير"سبوتنيك"، أنه قد تم تكليل كل تلك الجهود بزيارة الملك سلمان لموسكو، وما كان فيها من مجريات تضمنت طرح العديد من ملفات المنطقة، التي كان الطرف الروسي قد لعب دورا محوريا فيها، ومنها الملف الفلسطيني والوساطة بين "فتح" و"حماس" والتي أكملتها مصر.

وتابع "وكذلك دور الرئيس بوتين في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، بعودة الرئيس سعد الحريري، واستكمالا للدور الروسي في المنطقة، فقد اقترحت موسكو فكرة مقاربة روسية للحل تعتمد على حل متوازن في اليمن لصالح السعوديين، وحل روسي في سوريا بدعم سعودي".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد صرح، يوم أمس الخميس، بأن اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين حركتي "فتح" و"حماس"، "أثلج صدور العرب والمسلمين".