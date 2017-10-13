ياور ينفي أن قرار الحكومة العراقية حول مهلة 48 ساعة للخروج من كركوك

نفى عضو القيادة العليا لقوات إقليم كردستان (البشمركة)، والناطق باسمها ،العميد جباري ياور، أن تكون الحكومة الاتحادية في العراق قد أمهلت قوات البشمركة 48 ساعة للخروج من كركوك.

© AFP 2017/ MARWAN IBRAHIM تراجع تكتيكي للقوات الكردية في كركوك لتجنب الاحتكاك بالقوات العراقية

وقال ياور، اليوم الجمعة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة العراقية قد أمهلت قوات البشمركة 48 ساعة للخروج من كركوك: "ليس هناك أي شيء رسمي من هذا القبيل".

وأردف الناطق "أتصور أن هذا [قد يكون حصل] بين مسؤول محور وأحد القادة المحليين ولكن على صعيد القيادة العليا للقوات الاتحادية، وحسب تصريحات القائد العام للقوات الاتحادية اليوم عدة مرات، وأيضا قيادة العمليات المشتركة لم يكن هناك نوع من هذا الطلب الرسمي والجميع كانوا يتحدثون بأننا سوف لا نستخدم أي قوات عسكرية لتهديد أي مناطق في إقليم كردستان وخاصة كركوك وليس لدينا النية لذلك".