اليمن: بعثة طبية روسية تجري عملية جراحية للرئيس السابق عبد الله صالح

أجريت عملية جراحية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. ذكر موقع "المؤتمرنت" التابع لحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه علي عبدالله صالح، مساء اليوم الجمعة، 13 أكتوبر/ تشرين الأول، في تصريح، "أن رئيس المؤتمر الشعبي العام، دخل أحد مستشفيات العاصمة لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، وقد أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح".

وأكد البيان استقرار الحالة الصحية لصالح، وأنه سيواصل إجراء الفحوصات والعلاج لبعض الإصابات التي تعرض لها جراء تفجير جامع دار الرئاسة في 3 يونيو/ حزيران 2011، والتي يتهم فيها جماعة "الإخوان المسلمين" بتنفيذها.

وعبر البيان عن الشكر والتقدير للبعثة الطبية الروسية وكل من قدّم لها التسهيلات، وللكادر الطبي والفني اليمني الذي يعمل ويشارك مع البعثة الطبية الروسية في إجراء الفحوصات والعملية الجراحية.