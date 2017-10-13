تركيا تسلم سوريا قائد المقاتلة السورية "ميغ -21" التي سقطت في آذار الماضي

سلمت تركيا، اليوم الجمعة، سوريا قائد المقاتلة السورية "ميغ 21"، محمد صوفان، التي سقطت في آذار الماضي.

© AP Photo/ Presidential Press Service أردوغان يدعو لعدم التشكيك في تصرفات تركيا في إدلب

قال آنيل جواهر جان، محامي صوفان، لوكالة "الأناضول": "قائد المقاتلة وقع في تركيا رغما عنه. المقاتلة أسقطت فوق سوريا، وتمكن الطيار من إبعادها عن منطقة سكنية حدودية في تركيا. وبعدما أخذت المحكمة هذا بالاعتبار، وبأن صوفان احتجز لمدة 7 أشهر قررت إطلاق سراحه. وبعد ذلك جرت عملية تسليمه إلى السلطات السورية".

مع ذلك، لفت المحامي، إلى أن عملية المحاكمة في قضية الطيار السوري ستتواصل حتى في غيابه.

وكانت حركة "أحرار الشام" المتطرفة قد أعلنت يوم 4 آذار/ مارس الماضي أنها أسقطت طائرة "ميغ-21" فوق الأراضي السورية. وتمكن الطيار من مغادرة الطائرة والنزول بمظلة في أراضي تركيا المجاورة.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت العثور على حطام الطائرة قرب قرية "يايلاجيك" القريبة من مدينة أنطاكيا وتم نقل الطيار الذي نجأ نتيجة الحادث إلى مستشفى مدينة هاتاي بتركيا. وسبق أن أعلنت السلطات التركية أنها تعتزم حل مسألة تسليمه إلى سوريا.