تفجير إرهابي مزدوج في وسط العراق

وأكد المصدر، وقوع ضحايا من التفجيرين اللذين لم تعرف طبيعتهما حتى اللحظة.
وقال المصدر، إن القوات الأمنية أغلقت المنطقتين المذكورتين، بفرضها طوقا أمنيا تحسبا لهجوم آخر.
وفي 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، شهدت محافظة بابل، هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة انفجرت على نقطة أمنية للشرطة، وأسفرت عن مقتل وإصابة 10 عناصر من الشرطة.
كما شهد قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل، في 9 حزيران/ يونيو الماضي، هجوما إرهابيا نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهدف سوقا شعبية وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 60 مدنيا.
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