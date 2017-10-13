تفجير إرهابي مزدوج في وسط العراق

صرح مصدر لمراسل "سبوتنيك" أن تفجيرين إرهابيين وقعا اليوم الجمعة، الأول في منطقة الجمجمة قرب مطاعم شعبية، والآخر قرب ملعب للكرة في منطقة الجزائر، وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وسط العراق.

وأكد المصدر، وقوع ضحايا من التفجيرين اللذين لم تعرف طبيعتهما حتى اللحظة.

وقال المصدر، إن القوات الأمنية أغلقت المنطقتين المذكورتين، بفرضها طوقا أمنيا تحسبا لهجوم آخر.

وفي 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، شهدت محافظة بابل، هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة انفجرت على نقطة أمنية للشرطة، وأسفرت عن مقتل وإصابة 10 عناصر من الشرطة.

كما شهد قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل، في 9 حزيران/ يونيو الماضي، هجوما إرهابيا نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهدف سوقا شعبية وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 60 مدنيا.