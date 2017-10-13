البحرين تؤيد استراتيجية ترامب تجاه إيران

وقالت المنامة أنها الأكثر تضرراً من السياسة التوسعية للحرس الثوري الإيراني، بحسب صحيفة "الأيام".

ونشرت الصحيفة بيانا جاء فيه "ترحب مملكة البحرين بالاستراتيجية الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في خطابه اليوم، والذي أكد فيه على أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، وما أعلن عنه أيضا حيال كيفية التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني".

وأشادت البحرين بـ"السياسة الصائبة لترامب وحرصه الشديد على منع نشر الفوضى والتصدي لمحاولات تصدير الإرهاب التي تقوم بها إيران، فإنها تؤكد أنها من أكثر الدول تضررا من السياسة التوسعية للحرس الثوري الإيراني والتي ترمي إلى تقويض أمن مجتمعاتنا من خلال نشر ودعم أفكار متطرفة وعمليات إرهابية مدمرة، وهي تصرفات غير مقبولة ولا يمكن السكوت عليها".