وزير الدفاع الأمريكي يقول إن بلاده تعمل لمنع التصعيد حول كركوك

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، إن بلاده تراقب عن كثب التوتر بين السلطات العراقية والكردية حول كركوك وتعمل لضمان عدم تصاعده.

© AP Photo/ Kurdistan Region Security Council ياور ينفي أن قرار الحكومة العراقية حول مهلة 48 ساعة للخروج من كركوك

وأضاف ماتيس في حديث لمجموعة من الصحفيين اليوم الجمعة: "نعمل من أجل ذلك. و وزير الخارجية الأمريكي يقود الجهود لكن قواتي تعمل أيضا على ضمان أننا نبقي أي احتمال لنشوب نزاع بعيدا عن الطاولة"، بحسب "رويترز".





ووجه ماتيس رسالة للسلطات العراقية والكردية قال فيها: "ما زال الجميع يركزون على "داعش الإرهابي". لا يمكننا أن نتقاتل الآن. لا نريد لذلك أن يتطور إلى حالة إطلاق نار".