قصف حوثي على تجمع للقوات الموالية للتحالف العربي

أطلق مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) صاروخا محلي الصنع على تجمع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.





وقال مصدر عسكري في محافظة حجة لـ"سبوتنيك"، إن وحدة الصواريخ في الجماعة استهدفت مساء الجمعة 13 أكتوبر، تجمعا لقوات الرئيس هادي شمال صحراء ميدي بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال 1"، مداه 3 كيلومترات.





وأضاف المصدر، أن القصف الصاروخي ترافق مع استهداف مدفعي على مواقع للجيش اليمني شمال صحراء مديرية ميدي، مشيرا إلى أن طيران التحالف شن 35 غارة على مدينتي "ميدي" و"حرض" المحاذيتين للسعودية.





كما قصف طيران التحالف بغارة محطة وقود في منطقة الربوع بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة، أسفرت عن احتراقها بالكامل.