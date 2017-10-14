هبوط اضطراري لطائرة إماراتية على متنها 349 راكب

هبطت طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية بشكل اضطراري في مطار اديليد الاسترالي أثناء رحلة لها من أبوظبي إلى سيدني بعد إضاءة مؤشر إنذار في قمرة القيادة في ساعة مبكرة من صباح السبت.

© Sputnik. N. Bobrov طائرة ركاب تركية تهبط اضطراريا في كينيا بسبب طائر ونقلت رويترز عن موقع "اديليد أدفيرتايزر" الاخباري الالكتروني المحلي قوله إن الطائرة وهي من طراز بوينج 777 كانت تقل 349 راكبا قاموا بالنزول من الأبواب المخصصة للطوارئ.





وأن الرحلة كانت تحمل رقم (إي واي 450) لشركة الاتحاد في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي(1830 بتوقيت جرينتش) على أحد مدارج مطار اديليد في ولاية جنوب استراليا.





وذكرت محطة أيه. بي.سي الاسترالية أن المؤشر الذي أضاء كان للتحذير من دخان.





وقال موظف بشركة الاتحاد لـ"رويترز" إنه لم ترد أنباء عن حدوث إصابات.ويقوم مهندسون وأفراد أطقم أرضية بفحص الطائرة، في الوقت الذي تبحث فيه الشركة ما إذا كانت ستواصل الرحلة إلى سيدني بنفس الطائرة أم لا.