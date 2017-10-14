وزير الخارجية البحريني يرحب بسياسة ترامب الجديدة حيال إيران

رحب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، بالسياسة الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيال إيران.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الوزير في تغريدة على التويتر اليوم:

نرحب بالاستراتيجية الجديدة حيال إيران والتي أصدرها الرئيس ترامب لإصلاح تنفيذ خطة العمل المشتركة بالاتفاق النووي مع إيران، وتسليط الضوء على المشاركة المستمرة للحرس الثوري الإيراني في النشاطات الإرهابية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن واشنطن ستفعل ما بوسعها لكي لا تحصل إيران على أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه طلب من الكونغرس "معالجة الأخطاء الخطيرة في الاتفاق النووي".

وأضاف ترامب في كلمته التي أعلن فيها استراتيجيته الجديد إزاء إيران، أمس الجمعة:

إيران لم تلتزم بروح الاتفاق، والنظام الإيراني يبقى الدولة الرئيسية الممولة للإرهاب وتساعد "القاعدة" و"طالبان" و"حزب الله" وغيرها من الشبكات الإرهابية.

وأعلن ترامب أن الاستراتيجية تتمثل في تعاون أمريكا مع حلفائها لمواجهة أنشطة إيران التدميرية، وفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة صواريخ إيران التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية.