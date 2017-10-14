وحدات حماية الشعب الكردية: تحرير الرقة بالكامل اليوم أو غدا

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم السبت، أن قواتها التي تقاتل في الرقة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي على وشك إتمام تحرير المدينة.

وقال المتحدث باسم باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية نوري محمود لوكالة "رويترز" إن تحرير المدينة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي على وشك الانتهاء.

وأضاف محمود أن عملية تحرير المدينة ربما تتم اليوم أو غدا.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية معارك لتحرير محافظة الرقة السورية من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى إبرام اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي من جهة وتنظيم "داعش" الإرهابي من جهة أخرى يقضي بخروج عناصر التنظيم وعوائلهم من الرقة باتجاه ريف دير الزور الشرقي.