"أرامكو" السعودية تجري محادثات لبيع حصة لمستثمر صيني

تدرس شركة "أرامكو" السعودية بيع حصة لمستثمر صيني مع تأجيل خطط الطرح العام الدولي المتوقع بشكل كبير لأسهمها إلى ما بعد الموعد المستهدف في 2018 وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر يوم الجمعة.

© AFP 2017/ Alex Edelman السعودية ترحب باستراتيجية ترامب تجاه إيران

ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح العام المبدئي أكبر عملية بيع أسهم في العالم كما أنه جزء رئيسي من برنامج الحكومة السعودية للإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تنويع مصادر دخل السعودية وعدم الاعتماد على صادرات النفط.

وقال مصدران تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، إنه يجري تقييم طرح خاص لأسهم في شركة النفط الحكومية على مستثمر صيني كإجراء تمهيدي للطرح العام الدولي لأسهم الشركة. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وامتنع المصدران عن تحديد اسم المستثمر أو حجم ما سيتم بيعه من "أرامكو".

وقال أحد المصدرين، إن هذه الخطوة ستوفر للسعودية سيولة نقدية للمساعدة في تنفيذ برنامج التحول الوطني وهو الاسم الرسمي لحزمة الإصلاحات.

ويضم برنامج التحول الوطني عددا من التعديلات الاقتصادية الصعبة بالنسبة للسعودية ومن بينها إلغاء بعض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب والتي تستهدف الحد من العجز الضخم في الميزانية والذي نجم عن تراجع أسعار النفط.

والقلق بشأن تأثير الإجراءات التقشفية على الاقتصاد آخذ في التزايد. وعلى الرغم من إظهار بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري تراجع العجز فقد واجه الاقتصاد السعودي ركودا في الربع الثاني كما تراجعت أسعار المستهلكين وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8 في المئة.

وقال متحدث باسم شركة "أرامكو" السعودية، إنه تجري مراجعة نشطة لسلسلة من الخيارات فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة وإنه لم يتم بعد اتخاذ قرار كما أن عملية الطرح العام الدولي مازالت في مسارها.

وكانت السلطات السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم "أرامكو" في بورصة الأوراق المالية السعودية(تداول) وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن البورصة التي ستحصل على هذا الطرح مع تفضيل اثنين من كبار أفراد العائلة المالكة السعودية بورصة نيويورك ويؤيد المستشارون الماليون والقانونيون لأرامكو لندن.