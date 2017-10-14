"آر تي": اشتباكات بين البيشمركة والحشد الشعبي التركماني في محافظة صلاح الدين

أفاد مراسل شبكة "آر تي" الروسية بوقوع اشتباكات بين قوات البشمركة وقوات الحشد الشعبي، اليوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

في السياق ذاته أعلن قائممقام قضاء طوزخورماتو، شلال عبدول، اليوم السبت، توقف الاشتباكات بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية.

وصرح عبدول، لشبكة رووداو الكردية، قائلا:

كنت على تواصل دائم مع قوات بدر و"عصائب" أهل الحق وقوات الشهيد الصدر، طوال الليلة الماضية، وفي النهاية اتفقنا على إيقاف إطلاق النار، والآن الوضع الأمني مستتب.

وأكد عبدول عودة الحياة لطبيعتها داخل المدينة بعد إعادة فتح الطريق الرئيسي في القضاء، والذي كان قد أغلق مساء أمس جراء المواجهات.

يتبع…