الجيش المصري يحبط عملية إرهابية كبرى في سيناء

وأضاف "فور رصدهم أثناء محاولة التسلل قامت قواتنا بالتعامل معهم، مما أسفر عن مقتل العناصر التكفيرية نتيجة انفجار الأحزمة الناسفة، فيما تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال سيناء.
وكان المتحدث الرسمي للجيش المصري أعلن أمس الجمعة، أن مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة، قامت بمهاجمة إحدى الإرتكازات الأمنية بمدينة العريش مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل 6 من جنود الجيش المصري، فيما هربت العناصر الإرهابية حاملة عدداً من القتلى والمصابين منهم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)