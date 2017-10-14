الجيش المصري يحبط عملية إرهابية كبرى في سيناء

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، نجاح قوات الجيش الثاني الميداني، في إحباط هجوم إرهابي، حاولت بعض العناصر الإرهابية تنفيذه في أحد الارتكازات الأمنية في مدينة العريش.

وكشف الرفاعي، في بيان على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أن العناصر الإرهابية حاولت ارتكاب جريمته، بعدما ارتدت زي القوات المسلحة، حيث ارتدوا أحزمة ناسفة، بالإضافة إلى استخدام القنابل اليدوية والأسلحة النار في الهجوم الفاشل.

وأضاف "فور رصدهم أثناء محاولة التسلل قامت قواتنا بالتعامل معهم، مما أسفر عن مقتل العناصر التكفيرية نتيجة انفجار الأحزمة الناسفة، فيما تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال سيناء.

وكان المتحدث الرسمي للجيش المصري أعلن أمس الجمعة، أن مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة، قامت بمهاجمة إحدى الإرتكازات الأمنية بمدينة العريش مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل 6 من جنود الجيش المصري، فيما هربت العناصر الإرهابية حاملة عدداً من القتلى والمصابين منهم.