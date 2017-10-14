أميرة سعودية تصبح أول سيدة تتقلد منصبا رياضيا بالمملكة

أصبحت الأميرة السعودية، ريما بنت بندر أول سيدة تتقلد منصبا رياضيا بالمملكة العربية السعودية بعد أن تعيينها، أمس الجمعة 13 أكتوبر/ تشرين الأول، في منصب رئيس اتحاد الرياضة المجتمعية.

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وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن ريما بنت بندر هي أول سيدة تتقلد منصبًا رياضيًا بالمملكة ، وتزامن قرار تعيين ريما إعفاء 12 رئيسًا من مهامهم كرؤساء لاتحاداتهم وتعيين 13 آخرين.

يذكر أن الأميرة ريما بنت بندر، هي سيدة أعمال تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا" العالمية المحدودة والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريمية.

وولدت ريما في مدينة الرياض ونشأت في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث كان يعمل والدها كسفير للملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.