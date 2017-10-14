تجارة دبي الخارجية في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات تتجاوز الـ 36 مليار دولار

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في قطاع الإلكترونيات وتقنية المعلومات 134.5 مليار درهم (36.8 مليار دولار)، وذلك خلال النصف الأول من العام 2017، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحر، سلطان بن سليم، توضيحه أن بحجم واردات دبي في هذا القطاع بلغت 86.8 مليار درهم (23.8 مليار دولار)، وبلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير نحو 47.7 مليار درهم (13 مليار دولار).

وبلغت قيمة الواردات من الصين نحو 53.3 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، تلتها فيتنام بـ 14.4 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 2.3 مليار درهم (630 مليون دولار)، ومن كوريا الجنوبية بنحو 2.14 مليار درهم (586 مليون دولار)، ومن اليابان بحوالي 1.64 مليار درهم (450 مليون دولار).

وبالنسبة لصادرات دبي وإعادة التصدير، لهذا القطاع، جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمة 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، تلتها العراق بـ 3.86 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، ثم الكويت بنحو 2.7 مليار درهم (740 مليون دولار)، وجمهورية مصر العربية بحوالي 2.22 مليار درهم (608 مليون دولار)، والولايات المتحدة الأمريكية