فتح تحقيق بهجمات مسلحة على مقار كردية في شمالي بغداد

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة، الفريق جبار الياور، لوكالة سبوتنيك، اليوم السبت، تفاصيل الهجمات على مقار كردية في منطقة متنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان.

وأوضح الياور في تصريح خاص إلى مراسلة "سبوتنيك" في العراق: "كان هناك اتفاق يعود للعام الماضي، بسبب بعض المشاكل في قضاء الطوز خورماتو "شمال شرق العراق"، على أن يدار الوضع الأمني فيه بشكل مشترك بين البيشمركة والحشد الشعبي".





وأضاف الياور:"لكن ليلة البارحة حصل إطلاق نار على بعض المقار الخاصة تابعة لحزب اللإتحاد الوطني الكردستاني، في قضاء الطوز."





ونوه الياور، إلى أن قائم مقام القضاء، اتصل بالجهات ذات العلاقة للتحقيق بهذه الاطلاقات، وأيضا ً لتأمين الوضع الأمني في الطوز.





ويعتبر قضاء الطوز خورماتو التابع إداريا ً لمحافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، والذي يسكنه غالبية من التركمان، من المناطق المسماة دستوريا ً المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان