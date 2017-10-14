جرحى جراء إطلاق قذيفتي هاون على منطقة العباسين في دمشق

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بعد ظهر اليوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، ساحة العباسيين ومحيطها بقذيفتي هاون ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية.

وقال المصدر، وفقاً لـ"سانا"، إن ذلك يعتبر خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

وأضافت الوكالة، أن المجموعات المسلحة في سوريا انتهكت عدة مرات اتفاق "مناطق تخفيف التصعيد"، منذ توقيعها في تموز/يوليو الماضي، وذلك عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على الأحياء السكنية في دمشق.