جلسات الحوار الليبي تستأنف مساء اليوم في تونس

تستأنف، اليوم السبت، جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة للتوصل إلى صياغة التعديلات اللازمة علي الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في كانون الأول/ديسمبر2015.

ووصل أعضاء اللجنتين الممثلتين للمجلسين لإتمام مشاورات صياغة التعديلات برعاية رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقال مصدر ليبي مسؤول، لـ "سبوتنيك"، إن "أبرز المواد المتعلق بها تعديل المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات المتصلة بوزارة الدفاع وتشمل موقع [قائد الجيش الوطني الليبي] المشير خليفة حفتر في مستقبل الحل السياسي وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء بدلا من خمسة كما هو حاليا وآلية التوافق علي رئيس حكومة مستقل عن المجلس الرئاسي".

وبخلاف جلسات الحوار السابقة، يسود تفاؤل كبير جلسة الحوار الجديدة خاصة في ضوء التوافق الذي حصل بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة في جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت في 26 أيلول/سبتمبر الماضي.

وينتظر أن يبدأ اجتماع لجنة الصياغة للتعديلات السياسية مساء اليوم.

ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إحراز تقدم في الحوار والتوافق السياسي لإنهاء الأزمة في ليبيا استباقا لتوتر الأوضاع العسكرية في الداخل الليبي.