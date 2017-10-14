قيادي جنوبي: الجماهير أكدت ثقتها في المجلس الانتقالي اليوم

أكد اللواء محمد عبد ربه المنصوري المصعبي، القيادي في المقاومة الجنوبية "اليمن"، أن الجنوبيين احتشدوا اليوم تحت مظلة المجلس الانتقالي للاحتفال بثورة 14 أكتوبر، وتأكيداً لدعمهم للمجلس وقياداته، من أجل حل القضية الجنوبية.

وقال المنصوري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 14 اكتوبر/تشرين الأول، 2017، إن "معظم الجنوبيين منذ أمس الجمعة محتشدين في ساحة "المعلا" بعدن، مؤكدين تفويضهم للمجلس الانتقالي بأنه الحامل الأساسي لقضية شعب الجنوب، والمناهضين للمجلس هم فئات قليلة لها مصالح"، حسب تعبيره.

وحول موقف الرئيس هادي وحكومته من تلك الحشود، قال المنصوري، إن الشرعية لا يمثلها سوى الرئيس هادي، والحكومة الحالية هى جزء من النظام في صنعاء.

وأشار المنصوري إلى أن هناك مفاجآت سوف يصدرها المجلس الانتقالي اليوم مؤكداً على وحدة الجنوبيين صوب أهدافهم وعلى رأسها التحرير والاستقلال، وتابع المنصوري "ولن نسأل عمن يتوافق أو يختلف معنا في الرأي من دول المنطقة، فنحن نعرف جيداً ما الذي نريده".