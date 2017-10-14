التحالف الدولي: قافلة ستغادر الرقة السورية اليوم لتقليل الخسائر بين المدنيين

وقال البيان، إن التحالف لا يسمح "بأي ترتيب يتيح للإرهابيين الفرار من الرقة دون أن يواجهوا العدالة".
وأضاف إنه لم يشارك في المحادثات التي أدت إلى هذا الترتيب، لكنه يعتقد أنه سيسمح بالتركيز على دحر تنظيم "داعش الإرهابي" الدولة الإسلامية في الرقة".
قال التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إن قافلة ستغادر جيبا خاضعا لتنظيم "داعش الإرهابي" في مدينة الرقة السورية، اليوم السبت، 14 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار ترتيب توسط فيه مسؤولون محليون.
وقال البيان، إن التحالف لا يسمح "بأي ترتيب يتيح للإرهابيين الفرار من الرقة دون أن يواجهوا العدالة".
وأضاف إنه لم يشارك في المحادثات التي أدت إلى هذا الترتيب، لكنه يعتقد أنه سيسمح بالتركيز على دحر تنظيم "داعش الإرهابي" الدولة الإسلامية في الرقة".
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