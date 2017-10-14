قريبا...انطلاق معركة اقتلاع "داعش" من آخر وكرين له في العراق

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، في تصريح خاص إلى مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 14 أكتوبر/تشرين الأول، قرب انطلاق عمليات تحرير أخر معقلين لـ"داعش" في غرب البلاد.

وأكد الكعود، أن الاستعدادات العسكرية للقوات الأمنية ضمن قطاع عمليات الجزيرة، في محافظة الأنبار، غربي البلاد، اكتملت اليوم، استعدادا لتحرير قضائي راوة والقائم، غربي المحافظة، بمحاذاة سوريا من سيطرة "داعش" الإرهابي.

وأضاف الكعود أنه تمت إعادة تنظيم وتهيئة كل القطعات الأمنية التي ستشارك في تحرير القضائين، وهناك قطعات ستشترك أيضا من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية.

وذكر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أن القطعات كلها مستعدة ومكتملة وتنتظر انطلاق ساعة الصفر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، متوقعا إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأخبرنا الكعود، بأن أعداد عناصر تنظيم "داعش" في راوة والقائم آخر معقلين له في العراق، انخفضت بسبب هربهم باتجاه الأراضي السورية، والصحراء.

وأكمل الكعود أن عناصر "داعش" بدأوا بالتراجع من راوة والقائم، بسبب الخسائر التي تكبدوها من الضربات النوعية لطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب والقوة الجوية العراقية والجيش.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته في العراق، وما تبقى له في الجهة الغربية، فقط "راوة، والقائم" غرب الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد.