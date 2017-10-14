الدقيقة بمليار دولار..."أغرب صفقة" وافق عليها بن سلمان (فيديو)

وبينما كان المذيع يسأل رئيس البنك كيف أقنع بن سلمان خلال ساعة واحدة بالصفقة؟، قاطعه ماسايوشي سون قائلاً: "لا لا، هذا غير صحيح، 45 دقيقة 45 مليار دولار"، وأضاف: "مليار دولار في الدقيقة الواحدة".
وكشف ماسايوشي سون، عما قاله لولي العهد السعودي عند أول لقاء بينهما: "جئتَ إلى طوكيو لأول مرة، وأود تقديم هدية لك، هدية طوكيو قيمتها تريليون دولار، فاتسعت عيناه، وقال: حسناً الأمر فعلا مثير، فقلت: إذا استثمرت 200 مليار دولار فسأمنحك تريليون دولار".
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التقى ماسايوشي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، بمكتبه في العاصمة اليابانية طوكيو، عندما كان يتقلد منصب ولي ولي العهد، ووزير الدفاع.
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