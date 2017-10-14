الدقيقة بمليار دولار..."أغرب صفقة" وافق عليها بن سلمان (فيديو)

كشف الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "سوفت بنك"، ماسايوشي سون، تفاصيل الصفقة التي وافق عليها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ودفع فيها مبلغ 45 مليار دولار.

© AP Photo/ Uncredited سر تسليح بن سلمان للجيش السعودي بكلاشنيكوف الروسي

وتحدث "ماسايوشي سون"، في لقاء على شاشة تلفزيون " لومبيرغ الأمريكي "، عن تفاصيل الصفقة، قائلا: "لم يستغرق الأمر الكثير من النقاش معه لإقناعه بدفع هذا المبلغ المذهل، فلم يتطلب الأمر سوى حديث استغرق 45 دقيقة لتُـصبح الأموال السعودية في خزينة شركة سوفت بنك اليابانية".

وبينما كان المذيع يسأل رئيس البنك كيف أقنع بن سلمان خلال ساعة واحدة بالصفقة؟، قاطعه ماسايوشي سون قائلاً: "لا لا، هذا غير صحيح، 45 دقيقة 45 مليار دولار"، وأضاف: "مليار دولار في الدقيقة الواحدة".

وكشف ماسايوشي سون، عما قاله لولي العهد السعودي عند أول لقاء بينهما: "جئتَ إلى طوكيو لأول مرة، وأود تقديم هدية لك، هدية طوكيو قيمتها تريليون دولار، فاتسعت عيناه، وقال: حسناً الأمر فعلا مثير، فقلت: إذا استثمرت 200 مليار دولار فسأمنحك تريليون دولار".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التقى ماسايوشي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، بمكتبه في العاصمة اليابانية طوكيو، عندما كان يتقلد منصب ولي ولي العهد، ووزير الدفاع.