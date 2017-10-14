مقاتلات سعودية تهبط في باكستان

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع تويتر "نرحب بوصول المقاتلات السعودية وأطقمها الجوية إلى قاعدة مصحف العسكرية".

من جهتها أوضحت وكالة الأنباء السعودية أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية اكتمل وصولها إلى باكستان أمس بجميع أطقمها الجوية والفنية للمشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي لعام 2017، التي ستقام في باكستان.

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و كان في استقبال القوة المشاركة في المناورة قائد التمرين العقيد الطيار الركن عبدالعزيز بن عمر الحصيني، موضحاً أن المقاتلات انطلقت من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران متجهة إلى قاعدة مصحف.

وأكد العقيد الحصيني أن جميع المقاتلات بأطقمها الجوية و الفنية و المساندة جاهزة لبدء تنفيذ المناورات حسب ما خطط لها مسبقاً.

We welcome the Saudi F-15 drivers for ACEs-MEET-2017 exercise at PAF Base Mushaf. pic.twitter.com/12NefeGqRy — Pakistan Defence (@defencepk) October 14, 2017

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وكانت السعودية دعت باكستان في 2015، إلى المشاركة عسكرياً في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، قبل أن يعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة عاصف، في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، أنه تم تعيين القائد السابق للجيش الباكستاني راحيل شريف، قائدا لقوات التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.