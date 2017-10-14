رسالة من مصر إلى محمد بن سلمان

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيه عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ولولي العهد السعودي على الدعم والمساندة للمرشحة المصرية في الانتخاب الذي جرى لمنصب المدير العام لليونسكو.

وعبر الرئيس المصري خلال الاتصال بحسب وكالة الأنباء السعودية، عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة لخدمة القضايا العربية، وأنها دائماً في طليعة الداعمين لمصر.

وكانت مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب، خرجت من المنافسة على مقعد رئاسة المنظمة، بعد فوز الفرنسية أودريه أوزلاي بمنصب مدير عام المنظمة وعلبها في 13 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري على مرشح قطر حمد الكواري، وحصولها على 30 صوتًا مقابل 28 للكواري.