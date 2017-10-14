مصادر تكشف ساعة الصفر لدخول القوات العراقية لكركوك

كشف مصدر أمني أن المهلة التي منحها القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء حيدر العبادي لرئاسة إقليم كردستان قبل دخول القوات الاتحادية إلى كركوك ستنتهي في الساعة الثانية عشر والنصف فجر الأحد.

© AP Photo/ Alice Martins البيشمركة تعيد انتشارها في كركوك وتدعو بغداد إلى التنسيق وأكد المصدر في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الاتحادية بدأت بالتوحد لغرض الدخول على كركوك قبل اجتماع مهم سيعقد بعد قليل لاتخاذ القرار النهائي.





وذكر المصدر أيضا أن قوات اللواء الثالث من الشرطة الاتحادية دخلت منطقة مكتب خالد التي تبعد كيلومتر عن شركة نفط الشمال بكركوك.





وكانت قوات البيشمركة الكردية قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تسلم أي مواقع تسيطر عليها في كركوك للقوات الاتحادية.





وتصاعد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان العراق بعد إجراء سلطات أربيل استفتاء حول الاستقلال في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، اعتبرته السلطات المركزية في بغداد غير دستوري وغير شرعي.